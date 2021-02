L’altro giorno Asia è arrivata furente al porto comunale. Ha scaraventato a terra la sua bici elettrica rosa e, mentre stavo caricando sul battellino le casse di «Barbera fatto col mulo», mi ha assalito con una requisitoria contro il maschilismo, il sessismo, il mobbing, il bossing, i poteri forti. Pensavo che ce l’avesse con i gerarchi della RSI. O con qualche ex funzionario cantonale. Invece no, ce l’aveva con il presidente del comitato organizzativo delle Olimpiadi di Tokyo, l’attempato ex primo ministro giapponese Yoshiro Mori, secondo il quale le donne parlano troppo e una loro maggior presenza nel consiglio d’amministrazione dell’organizzazione dei giochi farebbe allungare a dismisura la durata delle riunioni. «Le donne sono più competitive: se un membro alza la mano per parlare, vogliono...