È un’Italia in cui sia la maggioranza che l’opposizione hanno un po’ vinto e un po’ perso quella che esce dall’esito del referendum costituzionale e dalle elezioni regionali di domenica e lunedì scorsi. Con quasi il 70 per cento dei voti favorevoli è passata una modifica della Costituzione per la riduzione del numero dei parlamentari proposta e fortemente sostenuta dal Movimento 5 Stelle. Trionfano dunque i 5 Stelle? Nient’affatto perché contemporaneamente nelle elezioni delle sette Regioni in cui si votava anche per i Consigli regionali (e in sei di esse pure per i presidenti) i pentastellati, usciti dalle votazioni nazionali del 2018 con oltre il 30 per cento dei consensi, adesso ne raccolgono meno della metà, fino al caso clamoroso del loro candidato presidente della Puglia Ivan Scalfarotto,...