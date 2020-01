Il Regno Unito esce ufficialmente dall’Unione europea. A tre anni e mezzo dal referendum del 23 giugno 2016 in cui il sì all’addio ha vinto sul no, la Brexit diventa realtà. Per i sudditi di Sua Maestà si tratta di una svolta storica dopo 47 anni di appartenenza al Club di Bruxelles. Allo stesso tempo il progetto di integrazione europea subisce un chiaro smacco: per la prima volta...