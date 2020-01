La signora Doris Leuthard, consigliera federale sino al 31 dicembre 2018, ha accettato a far data dall’aprile 2020 la carica di membro del Consiglio di amministrazione della Stadler Rail di Bussnang, importante industria svizzera che fabbrica veicoli ferroviari. Immediate le critiche dei benpensanti: conflitto d’interesse, mancanza di sensibilità e così via per essersi messa a disposizione...