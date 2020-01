Che fine ha fatto «la speranza di un mondo migliore»? Questo motore fondamentale del progresso civile, economico e sociale, che ha accompagnato in passato generazioni di studenti, lavoratori, migranti, filosofi, studiosi, sembra scomparso. Con l’eccezione forse per quanti lasciano le miserie e le guerre dei loro Paesi per cercare rifugio in quello che immaginano un Eldorado sicuro...