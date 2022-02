Nella bassa Leventina i Sassi Grossi sono diventati sassi piccoli. Prevedibilmente, nella votazione consultiva di ieri l’aggregazione a quattro è stata accolta solo dalla popolazione di Bodio e Giornico, due Comuni già uniti dalla condivisione dell’area industriale della ex Monteforno, e respinta dai cittadini di Personico e soprattutto di Pollegio, il cui sindaco Igor Righini è stato in prima linea nell’osteggiare la fusione. Nell’attesa di sapere se il progetto nascerà a due o se sarà abbandonato, bisogna ammettere che le sorti del Ticino e della politica aggregativa cantonale non si giocano qui, anche se pure nelle zone periferiche enti locali meno frammentati e con maggiore peso politico sono sempre più importanti per guidare lo sviluppo del territorio e garantire alla popolazione una buona...