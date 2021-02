Non stupisce il fatto che Mario Draghi sia stato incaricato di formare un nuovo Governo a Roma. Draghi è stimato sia in patria sia all’estero, può vantare otto anni di presidenza della Banca centrale europea e un’ampia conoscenza dei meccanismi dell’Unione europea. Certo, si presta a discussioni amare il fatto che l’Italia spesso non riesca a uscire dalle sue frammentazioni politiche e debba quindi periodicamente affidarsi a tecnici per l’Esecutivo. Andando però direttamente al versante economico, bisogna dire che c’è quantomeno coerenza tra la situazione e l’incarico a Draghi.

Se è vero, come molti dicono, che Draghi ha salvato l’euro, bisogna anche dire che l’Eurozona e l’UE stanno per alcuni importanti aspetti salvando l’Italia. Gli effetti negativi della pandemia nel caso italiano si sono...