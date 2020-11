Eravamo in visita nell’abitazione secondaria di un amico. Ad un certo punto, abbiamo notato che, in bella vista, su un mobile del salotto e su una cassapanca del corridoio, erano appoggiate due banconote, da 50 franchi e da 50 euro. Incuriositi, abbiamo chiesto il perché di quella presenza e l’amico ci ha spiegato che il denaro bene in evidenza era destinato ai ladri, sì proprio a loro, in caso di un’incursione nella sua magione nella quale si reca raramente. «In questo modo, magari - ha sottolineato - trovando qualche biglietto di banca, si accontentano e non si accaniscono su librerie e altri mobili alla frenetica ricerca di denaro». Abbiamo sorriso ricordando all’amico che i delinquenti alla ricerca di denaro o preziosi non si fermano, solitamente, davanti ad un paio di banconote, ma rovistano...