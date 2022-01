In Svizzera si dovrebbe riflettere in modo sistematico sul comportamento da assumere quando all’estero si pratica una politica monetaria lassista, con grande creazione di moneta e tassi di interesse bassissimi, per cui il franco tende a rafforzarsi, facendo perdere competitività agli esportatori. In circostanze del genere è possibile assumere due atteggiamenti.

Prima possibilità: far niente, ossia non imitare la politica monetaria lassista degli altri Paesi e lasciare che il franco si rafforzi. All’estero sorge inflazione, i salari devono essere aumentati e i costi per le aziende salgono. In Svizzera la stabilità dei prezzi invece rimane. I costi per le aziende non aumentano. Tale vantaggio compensa la perdita di competitività dovuta al rafforzamento del franco.

Seconda possibilità: la Banca...