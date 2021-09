Andranno avanti così sino alla fine del campionato? Probabilmente sì, perché i consigli e le raccomandazioni servono a poco dinanzi all’ego esagerato di due campioni che si giocano il Mondiale. Lewis Hamilton e Max Verstappen oramai sono costantemente nel mirino dei giudici di gara, che devono valutare i fatti con lo scrupoloso supporto di filmati, telemetrie e opinioni dei propri esperti. La collisione con Verstappen alla curva di Copse, durante il GP di Gran Bretagna, era costata a Hamilton 10’’ di penalità. Quella di ieri alla curva della Roggia di Monza farà retrocedere Verstappen di 3 posizioni in griglia nella prossima gara in Russia. Punizione severa? Non più di tanto, per un incidente che è stato spettacolare ma anche poco cruento e abbastanza banale nel modo in cui si è innescato....