Passeremo dal «fare di necessità virtù» al «fare virtù senza necessità». La pandemia è abbondantemente alle nostre spalle. E anche se il virus SARS-CoV-2 non è sparito, il 30 giugno decadrà lo stato di necessità che il Canton Ticino aveva proclamato in marzo. Finalmente. Bella notizia confermata. Gli ampi allentamenti attuati nell’ultimo mese hanno dato torto ai pessimisti (che avrebbero voluto maggiore prudenza) e ragione agli ottimisti (che hanno sostenuto pienamente la tabella di marcia decisa da Berna). I contagi sono pochissimi, di ricoveri in ospedale per la COVID-19 non ce ne sono più da due settimane, la quantità di virus che circola ancora in Ticino è bassissima. Ce lo hanno detto ieri, confortandoci nella ritrovata quasi normalità, il presidente del Consiglio di Stato, il capo dello...