La decisione del Consiglio federale di proclamare la giornata di oggi Freedom Day è stata accolta con sorpresa – oltre che con enorme sollievo, ça va sans dire – da tutti i cittadini. Un po’ perché dopo due anni di restrizioni non sembra vero poter tornare a una vita normale, senza limitazioni od obblighi invasivi della quotidianità, un po’ perché soltanto due mesi e mezzo fa si registrava in Svizzera il primo caso confermato di variante Omicron e già si cominciava a temere, tra mille angosce, che la pandemia stesse prendendo la rincorsa per infestare tutto il 2022. Così non sta andando, e così non andrà. Anche in Svizzera, dunque, mutuando l’espressione dagli inglesi, oggi è arrivato il «giorno della libertà», poiché cadono gli obblighi che il contesto epidemiologico ha richiesto finora. L’idea...