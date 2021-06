L’hotel a cinque stelle della Nazionale si affaccia sul Mar Caspio. E in questi giorni carichi di attesa e un po’ monotoni, diversi rossocrociati non hanno mancato di catturarne l’immensità, aggrappandosi alla vita filtrata dei social media. Forse qualcuno di loro si è persino interrogato sul nome e la natura del bacino che bagna Baku. Scoprendo che, invero, si tratta di un lago. Il più grande della terra. Anche alla Svizzera, nel recente passato, è capitato di vedersi appiccicare addosso un’etichetta sbagliata. O meglio, in più di un’occasione è stato direttamente l’entourage elvetico a volersi appropriare di uno status erroneo. Da «grande», esatto. La prima curva del nostro Europeo, in questo senso, assomiglia tanto a uno specchio. Utile a riflettere la reale identità della selezione guidata...