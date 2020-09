E così, tra una traversata e l’altra con il battellino carico di «Barbera fatto col mulo» - questa settimana abbiamo incrociato sul Ceresio anche il Consiglio di Stato in corpore con cancelliere - come tutti gli anni è arrivato settembre. Non è una notizia, ma nell’universo dell’informazione in Rete potrebbe fare scalpore e chi la diffonde guadagnarsi milioni di eccitatissimi «follower». L’ho detto ad Asia che da microinfluencer del lago dovrebbe postare l’epifanico annuncio: è settembre. Cioè quel periodo nel quale, generazione dopo generazione, si scopre che non si sa più come vestirsi, lo ammette anche Asia frugando nel suo guardaroba fashion che abbiamo a bordo perché non si sa mai quale vip incontriamo quando sbarchiamo (un sindaco, un municipale, un imprenditore, un virologo, un santo)....