A nessuno saranno sfuggiti i buoni propositi lanciati dalla FIFA in questi giorni, durante i quali si concentrano a Glasgow i lavori della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 26). A manifestare finalmente sensibilità ambientale, in compagnia dei dirigenti del calcio mondiale, c’è anche il Comitato Olimpico Internazionale, da anni oggetto di attenzioni e critiche per la sua politica disinvolta in materia di ecosostenibilità.

Lo sport, devono riconoscerlo anche i suoi sostenitori, è sicuramente un ambito nel quale gli sforzi per migliorare il bilancio ambientale potrebbero essere moltiplicati, anche se per sua natura rappresenta una fonte inesauribile di inquinamento, già soltanto per il fatto di muovere milioni e milioni di persone al seguito dell’evento sportivo. Che...