La scorsa settimana, al LongLake Festival, c’è stato un vibrante scambio d’affettuosi sensi via social tra il sindaco leghista di Lugano Marco Borradori e il suo omologo liberale di Locarno Alain Scherrer che sulle rive del Ceresio si è esibito con la Vasco Jam. In risposta al primo, che entusiasta ha ringraziato per le emozioni vissute al concerto, l’uomo di palazzo Marcacci si è a sua volta emozionato: «Caro Marco sei unico», con la proposta di trovare un pezzo con il quale duettare. Triplo uella, direbbero dalle parti di via Monte Boglia. L’idea non è malvagia, ma il duetto è un po’ riduttivo. Va bene che una delle grandi novità che porterà la galleria ferroviaria di base del Monte Ceneri è l’avvicinamento tra Lugano e Locarno con un tempo di percorrenza ridotto a mezzora, ma oggi che bisogna...