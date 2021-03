La sconfitta elettorale della CDU lo scorso 14 marzo nei Länder tedeschi del Baden-Württemberg e della Renania Palatinato (ha fatto meno rumore la più lieve perdita di consensi dell’Unione nelle Comunali in Assia) ha reso incandescente un dibattito - dentro e fuori dal partito - che ha preso ancora più vigore in vista dell’imminente nomina del candidato ufficiale al cancellierato al posto di Angela Merkel, che come noto - nelle elezioni federali del 26 settembre - non sarà più della partita (l’Unione dovrebbe ufficializzare il nome tra Pasqua e Pentecoste). Armin Laschet, che nel Parteitag del 16 gennaio era stato nominato al timone dei cristiano-democratici superando il favorito Friedrich Merz, per effetto della batosta incassata due domeniche fa nella Germania sudoccidentale, appare in grandi...