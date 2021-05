Dici Roland Garros e pensi subito a Rafael Nadal. Come potrebbe essere altrimenti? A 35 anni è sempre e solo lui il grandissimo favorito del torneo parigino: nonostante Djokovic, nonostante le spallate della nuova generazione, nonostante il ritorno alle competizioni di Roger Federer. Il maiorchino è senza ombra di dubbio il miglior giocatore della storia, sulla terra rossa, tanto che gli organizzatori della Porte d’Auteuil hanno già eretto una statua in suo onore. Un privilegio che si riserva di solito a chi è già passato a miglior vita. Dal 1995 al 2020 lo spagnolo ha già sollevato al cielo 13 volte la Coupe des Mousquetaires. La prima a 19 anni, al suo esordio al Roland Garros, battendo Roger in semifinale e Mariano Puerta all’atto conclusivo. L’ultima qualche mese fa, impartendo una vera...