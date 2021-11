Tutti in piedi. Ad applaudire. Come la Swissporarena. Oramai stadio portafortuna della Nazionale, che qui si è tolta alcune delle soddisfazioni più belle. Il clamore e l’importanza di quella ottenuta ieri, però, appaiono irraggiungibili. Perché quanto accaduto, sì, è pazzesco. E, solo tre mesi fa, inimmaginabile. La qualificazione diretta ai Mondiali del 2022 non si è tuttavia concretizzata per caso. È figlia di un percorso, non dell’estemporaneità di una notte. Magica a Lucerna, terribile per l’Italia a Belfast. I rossocrociati, questo biglietto per il paradiso se lo sono meritati con i fatti. Rimboccandosi le maniche ed evitando di farsi travolgere dagli eventi. Piuttosto nefasti, ammettiamolo, se si considera il peso delle defezioni che hanno accompagnato le ultime sei gare della Svizzera....