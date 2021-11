Negli ultimi tempi il rincaro è balzato al centro dell’attenzione. A differenza di quanto avveniva fin verso la fine dell’anno scorso ora se ne parla e scrive abbondantemente. In questo articolo, avendo già trattato il tema più volte nell’ultimo decennio, mi limito a qualche osservazione particolare. Consideriamo questa successione di fatti: la Banca centrale europea (BCE) attua una politica monetaria ultralarga, ciò causa un indebolimento dell’euro e quindi un rafforzamento delle altre valute, tra cui il franco svizzero, di conseguenza gli esporta-tori del nostro Paese perdono competitività, allora la Banca nazionale svizzera (BNS) attua a sua volta una politica monetaria ultralarga in modo da indebolire il franco e far risalire la competitività dei nostri esportatori. In altre parole: con...