Le notizie sull’andamento della pandemia dovuta al coronavirus si rincorrono e, a volte, addirittura, si sorpassano. Ogni giorno escono i numeri aggiornati dei nuovi contagi, dei decessi, aggiornamenti sui Paesi che registrano un aumento della diffusione del virus, delle quarantene che dovranno osservare coloro che rientreranno in patria da determinate nazioni. Chi è tornato dalle ferie passate all’estero racconta a parenti e amici quanto vissuto, dando qualche consiglio a chi si accinge a partire, magari con destinazione proprio la zona in cui lui ha trascorso i giorni di relax. Poi ci sono i dubbiosi che non si decidono a decidere, che telefonano o consultano la Rete passando in rassegna decine di destinazioni e di hotel. Vorrebbero andare a riposare, magari girovagando anche un po’ nella...