Secondo le stime dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) rese note all’inizio di questo mese la crescita economica mondiale sarà del 5,6% quest’anno, del 4,5% il prossimo, del 3,2% nel 2023. Tralasciando quest’ultima previsione per non andare troppo in là, quella di questo 2021 è ottima e quella del 2022 entrante è ancora buona. Un rimbalzo tra il 5% e il 6% quest’anno, dopo la caduta tra il 3% e il 3,5% dell’anno scorso, è d’altronde quanto previsto dalla gran parte delle istituzioni internazionali ed è da intendersi come ormai in pratica acquisito, salvo sorprese dell’ultima ora. Quanto alle previsioni sulla crescita nel 2022, sin qui sono rimaste appunto tra il 4% e il 5% e vedremo come saranno aggiornate in corso d’opera.

Sono previsioni troppo ottimistiche?...