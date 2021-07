Nessuno è al sicuro finché non lo siamo tutti. Vale per le epidemie e altrettanto per il cambiamento climatico. Le notizie terrificanti degli scorsi giorni sembrano il trailer di un disaster movie. Devastanti piogge, oltre quaranta gradi in regioni abituate a stare sottozero. Incendi che radono al suolo intere comunità e siccità in zone agricole fino ad ora rigogliose. Nei film sulla fine del mondo alcuni si salvano, in genere quelli che prendono sul serio la minaccia. La nostra, di salvezza, potrebbe venire dall’affrontare i pericoli più urgenti - non solo perché problemi, ma come opportunità di sviluppo economico. Per esempio i prodotti usa e getta o l’energia che sprechiamo creano problemi sempre più urgenti. Sì, soprattutto in Svizzera, siamo campioni nel produrre rifiuti, quaranta per...