Molte persone che hanno creduto nella pianificazione economica sono deluse per i risultati negativi e perfino disastrosi prodotti da tale sistema e per lo sgretolamento dei loro ideali. Constatano d’altra parte che anche nei Paesi definiti a economia di mercato si manifestano squilibri e disfunzioni. Dicono allora: «Prima abbiamo assistito al fallimento della pianificazione, ora assistiamo al fallimento dell’economia di mercato». In altre parole: «Noi ci siamo sbagliati, però anche voi, sostenitori dell’economia libera, vi siete sbagliati. Pari siamo».

Dissento da tale opinione principalmente per due motivi. In primo luogo quella che abbiamo non è una vera economia di mercato bensì uno strano ordinamento che, pur mantenendone, almeno nelle apparenze, certe caratteristiche, la stravolge in numerosi...