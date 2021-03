Stime e previsioni del gruppo di esperti della Confederazione, rese note dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), indicano ora che per il Prodotto interno lordo svizzero nel 2020 c’è stata una contrazione del 3% (2,9% nel comunicato di due settimane fa) e che per il 2021 e il 2022 dovrebbe esserci una crescita rispettivamente del 3% e del 3,3% (al netto degli eventi sportivi, altrimenti 3,2% e 3,5%). Questo primo trimestre 2021 secondo gli esperti dovrebbe chiudersi con un calo del PIL, a causa dell’inasprimento delle misure anti coronavirus, ma in seguito l’economia elvetica dovrebbe risalire abbastanza rapidamente, ammesso che non ci siano imprevisti sul fronte lotta al virus-vaccinazioni e nel quadro internazionale.

Sono cifre e valutazioni che confermano due elementi: la Svizzera...