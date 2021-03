Il crollo della CDU nelle elezioni regionali in Baden-Württemberg e in Renania-Palatinato non giunge inatteso, visti i sondaggi preelettorali, ma fa ugualmente discutere. Tra le varie cause di questa cocente sconfitta incassata dal partito di Angela Merkel vi è chi, come la Süddeutsche Zeitung, punta il dito soprattutto sulla compagine governativa a Berlino, ricordando che la combattiva cancelliera sta ormai per uscire di scena (dopo le elezioni federali del prossimo 26 settembre), mentre gli altri membri della CDU che siedono in Governo appaiono come ministri stanchi che non riescono più a sfornare nuove idee.

In realtà apparire creativi in tempi di pandemia è un’opera tutt’altro che semplice, soprattutto nel momento in cui i medici di terapia intensiva chiedono di tornare subito al lockdown...