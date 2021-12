Pensavo: eppure i bambini continuano a nascere. Eppure (nello specifico nonostante la pandemia e le sue varianti) giovani donne singole o in coppia trovano il coraggio di mettere al mondo bambini.

Forse sono alcune attese di persone a me vicine, forse è il fatto di aver partecipato da poco di persona a un intenso convegno internazionale sulle filosofie della nascita o forse l’approssimarsi del Natale, certo è che il fenomeno mi colpisce. Riflettendo ora non sulle gravidanze ma sulla filosofia, da alcuni decenni essa ha spostato il baricentro dall’interesse esclusivo per la morte a quello per la nascita. Per lungo tempo l’intera tradizione filosofica ha infatti considerato esclusivamente la morte come tratto qualificante la nostra esistenza, al punto tale che l’esempio classico di sillogismo...