Seguire il Festival di Locarno da uno chalet situato in una località ticinese di montagna, ad oltre 1.000 metri d’altitudine, piuttosto distante dalle sponde del Verbano. Se qualcuno, appena qualche mese fa, mi avesse fatto balenare una simile prospettiva gli avrei dato del visionario se non addirittura del pazzo. Eppure è accaduto. Oggi posso dire di aver vissuto la 73. edizione del Pardo senza aver messo piede in piazza Grande e nemmeno nelle tre sale cinematografiche riaperte per l’occasione dopo una lunga chiusura. Ho scoperto i film proposti dalla direttrice artistica Lili Hinstin nel corso dei suoi Secret Screenings, i cortometraggi dei Pardi di domani, diverse proiezioni di Open Doors, ho viaggiato nella storia del Festival con i titoli del passato e ho partecipato da spettatore a una...