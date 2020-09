Gennaio 2014: in tutte le case viene recapitata una pubblicazione, è nel formato di un giornale, si chiama «Edizione straordinaria», la cura l’Unione democratica di centro, il maggior partito nazionale. I cittadini stanno per votare sull’iniziativa «contro l’immigrazione di massa», poi accolta il 9 febbraio (1.463.854 sì, 1.444.552 no; 50,3% contro 49,7%). L’allora presidente dell’UDC Toni Brunner scrive in prima pagina che «l’iniziativa contro l’immigrazione di massa (...) non chiede né un arresto generalizzato dell’immigrazione né la rescissione dell’accordo di libera circolazione delle persone con l’Unione europea».

Fine agosto 2020: in tutte le case viene recapitata la stessa pubblicazione («Edizione straordinaria») in vista della votazione del 27 settembre sull’iniziativa dell’UDC denominata...