C’è chi ha capito. Controvoglia, può darsi. Ma ha capito. Basta un giro velocissimo sui social. Chiusi nelle loro case, in boxer e maglietta nonostante una vaga promessa di indossare camicia e giacca, diversi appassionati di pallone si stanno divertendo. Sì, avete capito bene. Ma come fanno, se non c’è praticamente più niente da vedere o seguire? Semplicissimo: si appoggiano al passato. L’ultimo in ordine di tempo è stato Robin Carrel, giornalista di «20 Minutes». Ha preso una partita storica, il 4-1 fra Svizzera e Romania ad USA ‘94, e l’ha rimodellata secondo i canoni di oggi. Ovvero, facendone una cronaca live. Come se la partita si stesse giocando proprio qui, ora, adesso. Deliziose le esultanze ai gol di Sutter, Chapuisat e Knup (doppietta per lui). Ha capito, Carrel. E con lui molti altri...