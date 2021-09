Appare sempre più probabile che il Governo cinese interverrà per salvare dal fallimento Evergrande, il più grande promotore immobiliare del Paese gravato da oltre 300 miliardi di dollari di debiti, le cui difficoltà hanno fatto tremare sia la Cina sia il resto del mondo. Anche se le modalità del salvataggio non sono ancora state definite, è invece certo che questa crisi inciderà negativamente sulla crescita del gigante asiatico e quindi anche su quella dei Paesi occidentali. Anzi, possiamo dire che la vicenda Evergrande è la prima crisi di rilievo di questa era di denaro facile e a basso costo e quindi di forte indebitamento in cui è intrappolata l’economia mondiale. Il debito di Evergrande è notevole, ma rappresenta solo lo 0,6% del totale dei crediti cinesi. Ma questo dato non deve trarre...