Fabio Celestini è tornato. Con modalità, tempi e addirittura parole simili alla precedente intronizzazione. Quella dell’ottobre 2018, a Lugano. Anche stavolta, infatti, «Cele» ha lasciato in fretta e furia la famiglia a Panama per accorrere al capezzale di una squadra in difficoltà. Il Lucerna, in pieno caos societario e senza un vero (o meglio convincente) progetto tecnico. Ha...