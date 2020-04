Se non ci fosse la ragnatela di divieti che ci imbriglia, domani, venerdì 1. maggio, scenderemmo in piazza anche noi per la Festa del lavoro. Proprio così. Il blocco pandemico sta facendo letteralmente la festa al lavoro: e questo non va bene. È pericoloso. Ne va della tenuta sociale e anche emotiva della nostra comunità. Il lavoro va difeso al di là delle visioni politiche e delle ideologie che sostanziano il pluralismo nelle nostre oggi malconce democrazie. Poi ognuno, nel concreto, lo farà a modo suo. Però sull’obiettivo di fondo non ci sono dubbi: distanti ma uniti. Vogliamo un lavoro con un reddito dignitoso, non il non-lavoro con un sussidio quale indecoroso surrogato. In Ticino, mentre i deputati eletti per legiferare e vigilare sul Governo hanno rinunciato al lavoro sino a fine mese, scrivendo una delle loro pagine più pietose, ci sono state e ci sono migliaia di persone che hanno continuato a lavorare, in condizioni difficili, a volte durissime, per far stare in piedi il Paese e lenirne le sofferenze. Non facciamo l’elenco: ciascuno di noi sa quale sia. Nei prossimi giorni usciranno i dati sulla disoccupazione in aprile, cioè su chi il lavoro l’ha perso: temiamo bruttissimi numeri. Per questo, domani, tutti virtualmente in piazza. Per il lavoro. Distanti ma vicini.