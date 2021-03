Di questi tempi ne abbiamo viste e sentite di tutte. Persino l’esortazione, in alcuni paesi, a denunciare i vicini di casa nel caso non si attenessero alle regole antipandemia. Ma come, il «fare la spia» non è sempre stata un’azione riprovevole, anzi, diciamolo, proprio un comportamento infame, anche se chi lo fa è sincero? E se nessuno mi interroga direttamente, posso tacere la verità? Persino un fustigatore della menzogna quale Sant’Agostino ha a questo proposito un consiglio preciso: «Quello che dici, deve essere assolutamente vero; ma non devi per forza dire tutto quello che è vero». Posso dirlo, e farò la spia. O posso negarlo, o tacerlo a richiesta, e allora mentirò. Un bel paradosso. La mia impressione è comunque che da qualche tempo, precedente alla pandemia, si stia verificando nei...