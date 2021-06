Lo confessiamo, speravamo di vedere un nome nuovo nell’albo d’oro del Roland Garros. Invece no. Novak Djokovic si è guadagnato il suo secondo successo in carriera sul Philippe Chatrier (il diciannovesimo nelle prove del Grande Slam) e lo ha fatto con un’altra delle sue magìe. È arrivato da lontano, Novak. Ha sofferto per risalire lo svantaggio di due set, ma poi ha fatto una volta ancora la differenza. Alla sua prima finale maggiore, Stefanos Tsitsipas non ha molto da rimproverarsi. È partito in tromba e forse, in cuor suo, ha pensato troppo presto di avere in mano la partita. Eppure sapeva perfettamente che l’avversario era una sorta di immortale. Tu pensi di essere a due passi dal grande traguardo e lui, il numero uno al mondo, ti fa capire che ti sbagli. Non muore mai Djokovic. Lo sanno...