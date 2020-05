Dal Riva IV a Cornaredo. Osservando quanto sta accadendo in casa rossoblù ci sembra di compiere un viaggio a ritroso. Esattamente di 5 anni. Era il maggio del 2015 e il Lugano veniva promosso in Super League. Una nuova dimensione sportiva, questa, che aveva spinto il noto procuratore Mino Raiola a farsi avanti per mettere le mani sul club. Come? Attraverso Pablo Bentancur (proprio lui), allora socio di minoranza del presidente Angelo Renzetti. Non se ne fece nulla. Anzi. Negli annali della storia bianconera resterà impressa la frase con cui «Angelone» diede il ben servito a entrambi, rompendo di fatto la collaborazione con l’agente uruguaiano. «Una passione non si vende».

Forse ci sbaglieremo, ma l’impressione è che Nicola Bignotti oggi vorrebbe tanto pronunciare le stesse parole. In fondo il...