Gli ottimisti, è risaputo, alla lunga rischiano di affogare nella metà piena del bicchiere. Eppure, c’è del positivo anche in questo pareggino senza emozioni e sussulti. No, non stiamo scherzando né stiamo subendo i postumi del carnevale. Parafrasando Maurizio Jacobacci, lo zero a zero strappato al Sion permette al Lugano di tenere a debita distanza Thun, Neuchâtel Xamax e lo stesso...