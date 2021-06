«Spero che non stia accadendo una frode»: la frase pronunciata domenica sera da Angelo Renzetti a commento della telenovela legata alla compravendita del suo 60% del capitale azionario, ha avuto un effetto dirompente e continua a gettare un’ombra sinistra sui due nuovi discussi proprietari (o potenziali tali) del FC Lugano, l’italiano Valbusa e il brasiliano De Souza. Ma soprattutto sul futuro del club, che si trova ora sprofondato in un vero e proprio caos, come ha confermato la conferenza stampa di ieri indetta dal socio di minoranza del club, il russo Novoselskiy. Entro domani la Swiss Football League farà conoscere la sua decisione a proposito delle garanzie finanziarie per l’ottenimento della mini-licenza in vista del campionato alle porte, tuttavia, a prescindere dalla fumata bianca o...