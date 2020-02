Cosa sarebbe successo se dall’altra parte della strada avesse giocato anche l’HC Lugano? Meglio non chiederselo di fronte alla desolante cornice di pubblico presente per la sfida contro lo Xamax. La peggiore a Cornaredo in questa stagione. Nessuno nega l’assurdità di giocare alle 19 in pieno inverno. È la legge dei diritti tv, che comunque fruttano entrate tutto fuorché irrisorie...