Dopo l’AIDS, il coronavirus è la seconda epidemia globale vissuta dall’Occidente secolarizzato. Nei secoli passati, malanni come la peste, il colera o la grippe spagnola si sono manifestati dentro un contesto sociale di fede generalizzata. La cosiddetta società civile non era ancora laica. Vivevamo in un regime di cristianità e anche in Ticino, quando arrivavano le ondate di pestilenza (tema a cui è dedicato il CorrierePiù di oggi), le autorità sanitarie facevano continuo riferimento a Dio. Nei lasciapassare rilasciati ai viaggiatori che dovevano spostarsi da un luogo all’altro, il richiamo alle sfere ultraterrene era sistematico. In un esemplare leventinese, sotto le immagini beneauguranti dei santi Rocco e Sebastiano si legge: “Si parte da questo luogo libero (per Iddio grazia) d’ogni sospetto...