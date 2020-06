Il primo intervento al ginocchio destro, in piena pandemia di coronavirus, sembrava solo una sorta di pulizia del motore. Qualcosa di cui non preoccuparsi troppo, insomma. Durante la riabilitazione però Roger Federer ha avvertito nuovi dolori ed è così stato costretto a tornare sotto i ferri. E qui la situazione un po’ si complica. La stagione del basilese è terminata ancor prima di cominciare: «Voglio prendermi tutto il tempo per tornare ai massimi livelli, ci vediamo nel 2021», ha fatto sapere via social il Maestro. Più della comunque cocente delusione di non poterlo ammirare in questa stagione - ma come e quando ripartirà davvero la carovana del tennis? - la preoccupazione maggiore è ovviamente legata al futuro di Federer. Il prossimo anno il più grande di tutti i tempi andrà infatti per...