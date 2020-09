Certamente è stata una delle figure più importanti della storia del cinema, fra genialità e poesia, con una poetica realistica anche quando si muoveva nel fiabesco. Un carattere amabile anche se non facile, come in altre personalità creative e prorompenti. Sono stato un privilegiato ad averlo conosciuto in un incontro fugace ma anche ad essermi seduto a tavola in casa sua mentre cucinava «al volo» una pasta con le melanzane. Era intento ai fornelli come davanti alle scene che creava suscitando emozioni in ogni genere di spettatori. Mentre giravano Prova d’orchestra ogni tanto si infervorava e viveva quei trasporti per i risultati che ne trasse. Avevo conosciuto un suo scenografo nei corridoi della Radio con Grytzko Mascioni, che dirigeva i programmi dello spettacolo della RSI; Mascioni poeta...