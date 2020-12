Cortesia, rispetto dei ruoli, ma poco spazio per le interpretazioni e, soprattutto, per le auspicate aperture. Per lo meno a breve. La lettera spedita il 4 novembre dalla SFL alla Conferenza dei direttori cantonali della sanità ha ricevuto una risposta all’insegna dello status quo. «Così stanno le cose e così si va avanti: non fatevi troppe illusioni», sembra di leggere tra le righe della missiva del segretario generale Michael Jordi. Il discorso vale ovviamente anche per il campionato di hockey. Su un piano strettamente medico, di lotta contro la pandemia di coronavirus, la posizione della CDS non fa una grinza. Non c’è nulla, insomma, che faccia rizzare i capelli sulla testa. Ma la questione di fondo è un’altra e risolleva il problema della considerazione dello sport professionistico svizzero...