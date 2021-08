La filosofia conosce, ai tempi del coronavirus, una nuova fioritura. Dalla religione non si attendono più grandi risposte, non resta che rivolgersi alla filosofia. Ma quest’ultima ha veramente qualcosa da dire o produce, come qualcuno ha criticato, soltanto banalità?

Io penso che la filosofia abbia un dovere morale di occuparsi di problemi di interesse generale, non per offrire soluzioni pratiche ma per elaborare idee e teorie dirette a capire, a comprendere quello che sta succedendo. Ma soprattutto compito della filosofia non è né rassicurare né consolare, offrendo porti sicuri e bussole di orientamento, ma spingere a ricercare e ad aguzzare la vista. La filosofia non è la scienza dell’orientamento ma la scienza dell’insicurezza, al limite la scienza del dis-orientamento; vede mille problemi...