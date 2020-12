All’inizio di novembre sulla via della ripresa economica si stagliavano tre ostacoli principali, diversi tra loro: la seconda ondata del coronavirus; l’elezione del nuovo presidente USA, soggetta questa volta a particolari incertezze; i duri negoziati sui futuri rapporti tra UE e Regno Unito. Mentre attraversiamo gli ultimi giorni di questo complicato 2020, e quindi mentre guardiamo alle possibili prospettive del 2021, bisogna dire che attorno a ciascuno dei tre ostacoli si sono verificati spiragli positivi. Le nubi scure non potranno tutte sparire in tempi molto brevi, ma ci sono state schiarite che potrebbero permettere un’uscita in tempi non troppo lunghi dal quadro negativo.

L’ostacolo maggiore resta il coronavirus. Dal punto di vista sanitario, umano e anche economico. Qui però c’è il consistente...