Siamo in una fase in cui i dati economici vanno letti e inquadrati con ancor maggiore cautela. La situazione determinata dal coronavirus rende ancor più rapidi i cambiamenti: mentre parliamo di ciò che è appena successo, già siamo in parte in un altro quadro. Gli effetti di riduzioni o blocchi delle attività hanno avuto un picco nel secondo trimestre, tra aprile e giugno, periodo a cui si riferiscono i dati resi noti ieri dalla Segreteria di Stato dell’economia. La SECO parla di un crollo storico del PIL svizzero, l’affermazione è tecnicamente giusta ma è anche scontata, c’è da chiedersi infatti quale altro risultato potesse uscire, considerato che il lockdown – in molte parti del mondo ma anche da noi - è stato senza precedenti.

Per fare una valutazione equilibrata, senza negare gli evidenti...