Turbata dalle letture della mistica di Bingen secondo la quale non v’è frattura fra terra e cielo, Asia ha iniziato il nuovo anno ponendo e ponendosi un sacco di interrogativi, sempre con un cocktail in mano, preferibilmente al gin. Io non so nemmeno chi sia la mistica di Bingen; so solo che per san Silvestro con il nostro battellino abbiamo fatto gli straordinari perché dall’altra...