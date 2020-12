Mi tengo ben stretto il mio «Natale sobrio». Un po’ per forza (non si può fare altro) un po’ per scelta (è bello viverlo così). Poi però bisogna anche sapere cosa possa significare oggi il Natale, secondo sguardi diversi. Il Natale – la Natività – è una festa cristiana. Ma una interpretazione soltanto antropologica può anche annullare duemila anni di cristianesimo per ritrovare il rito ancestrale dei tempi pagani. Il simpatico Markus Zohner, valente attore svizzero e titolare di una coraggiosa compagnia teatrale, nel suo sito (che seguo) da tempo sostiene una sua garibaldina battaglia per un laicismo senza Dio. E ieri mandava il suo augurio agli amici: «Buon solstizio d’inverno, pagano!». Dal suo punto di vista (non dal mio) il suo parere può essere legittimo. In effetti se il tempo d’Avvento...