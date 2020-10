Le emozioni per la ripresa del campionato, dopo una lunga pausa forzata colma di incertezze, hanno in qualche modo contribuito allo smarrimento di una piccola fetta di sana realtà. Ogni inizio di stagione – questo probabilmente più di altri – porta con sé un’importante dose di imponderabilità. A cercar certezze si rischia la figuraccia, insomma. Ed allora è più saggio fare un bel respiro, riavvolgere il nastro e ripartire da zero. Anzi, dalle prime quattro partite fin qui disputate dalle squadre ticinesi. Prendiamo il Lugano. Dopo un primo weekend da favola – sei punti contro ZSC Lions e Ambrì Piotta e zero reti subite – i bianconeri sono usciti addirittura in bianco dalla doppia sfida con Zugo e Friburgo. E che dire dei biancoblù? Poche ore dopo la pesante sconfitta interna con il Rapperswil...