Meno nati, più morti. Culle vuote, ospizi pieni. È di pochi giorni fa la comunicazione periodica dell’Ufficio federale di statistica: in Svizzera l’anno scorso è stato registrato il più forte calo di nuovi nati dal 1998: 1.700 nascite in meno rispetto al 2018, per un totale di 86.200 (-2%). Per contro è aumentato il numero dei morti: 67.800, 700 in più rispetto all’anno precedente (+1%). Nella classifica dei cantoni il Ticino è in fondo. Un saldo positivo ce l’hanno invece Appenzello Interno e Giura (3% di nascite in più). In Ticino la cifra dei nati (2.494) è inferiore a quella dei decessi (3.238): la morte batte la vita con un distacco di 744 persone. Un minimo di saldo naturale è assicurato dagli stranieri, che frenano la diminuzione costante. Sull’onda di questo andamento, il nostro (ma...